Павел Гусев: "Желаю "Зениту-2" остаться в ФНЛ"

Главный тренер "Факела" Павел Гусев после матча 37-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (1:1) отметил, что в составе питерской команды есть перспективные игроки. По его словам, команде нужно остаться в лиге, чтобы молодежь имела возможность играть на хорошем уровне.

- Ничья закономерная, - приводит пресс-служба ФНЛ слова Гусева. - Хотелось бы пожелать "Зениту-2" в последней игре решить турнирные задачи и остаться в ФНЛ. Мальчишки очень интересные, перспективные. Молодежь должна играть на хорошем уровне. Тренер перспективный: Радимов был хорошим игроком, и сейчас он хороший тренер. Все будет хорошо. Искренне этого желаю.