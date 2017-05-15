03:16 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Павел Гусев: "Желаю "Зениту-2" остаться в ФНЛ"

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Главный тренер "Факела" Павел Гусев после матча 37-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (1:1) отметил, что в составе питерской команды есть перспективные игроки. По его словам, команде нужно остаться в лиге, чтобы молодежь имела возможность играть на хорошем уровне. 

- Ничья закономерная, - приводит пресс-служба ФНЛ слова Гусева. - Хотелось бы пожелать "Зениту-2" в последней игре решить турнирные задачи и остаться в ФНЛ. Мальчишки очень интересные, перспективные. Молодежь должна играть на хорошем уровне. Тренер перспективный: Радимов был хорошим игроком, и сейчас он хороший тренер. Все будет хорошо. Искренне этого желаю.

Дополнительная информация

http://1fnl.ru/champioship/results/484/486/505/3109/

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