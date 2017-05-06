Павел Гусев: "Факел" вошел в историю, обыграв "Динамо"

Главный тренер "Факела" Павел Гусев после матча 35-го тура ФНЛ против "Динамо" (1:0) поздравил москвичей с выходом в премьер-лигу. Специалист подчеркнул, что благодаря завоеванной победе команда поборется за попадание в стыковые матчи

– Поздравляю "Динамо" с чемпионством, желаю им хорошего выступления в РФПЛ, – цитирует ТАСС Гусева. – Касаемо сегодняшней игры, хочется сказать спасибо болельщикам и игрокам, которые сыграли как мы планировали. Мы два раза обыграли нынешних победителей ФНЛ в текущем сезоне, так что тоже вошли в историю.

Мы не очень хорошо провели предыдущие игры. Сегодня московская команда была фаворитом. Но за исключением момента в первом тайме, они не смогли ничего создать. Мы строго сыграли в обороне, быстро выходили в атаку, и это сработало.

Мы были бы довольны и ничьей, но она лишала нас шанса побороться за стыковые игры. Теперь последние три матча будут для нас решающими.