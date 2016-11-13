Павел Гусев: "Факел" будет стремиться попасть в стыки за выход в премьер-лигу"

Главный тренер "Факела" Павел Гусев после игры 22-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (0:1) отметил, что удача была на стороне соперника, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что о задачах на сезон воронежцы смогут рассуждать во второй части игрового года.

– Хорошая игра, – отметил Гусев. – Считаю, "Спартаку" повезло чуть больше. Наша ошибка в конце первого тайма оказалась роковой. А так матч был абсолютно равным и тянул больше на ничью. Но поздравляю соперников с победой.

– Не хотелось выпустить Александра Козлова против родной команды чуть раньше, чем вы в итоге сделали это?

– Все исходило из тактической схемы и плана, который принимался нами на матч. Мы играли с пятью защитниками, тремя центральными полузащитниками и двумя нападающими. И план работал. Понимали, что "Спартак" играет в комбинационный футбол, держит мяч низом, пытается взломать оборону за счет проникающих передач между центральными защитниками и крайними. И практически ничего это в этом матче не было. Что касается Козлова, то с первых минут надо было много работать в обороне, а это не сильные стороны Саши. Когда уже проигрывали – выпустили его. Он старался впереди, пытался обострять, заработал опасный штрафной в концовке, но мы его не использовали.

– "Факел" продолжает идти в тройке. Есть ли у вас цель попасть в премьер-лигу?

– С первых туров мы находимся в лидирующей группе. Стремимся к положительному результату в каждом матче. А на что претендуем, станет понятно уже весной. Будем стремиться к тому, чтобы попасть в стыковые матчи.

– Премьер-лига – совсем другие требования по инфраструктуре и финансам. Готовы к ним?

– Мы это все прекрасно понимаем. Чтобы решать задачу выхода и реально бороться, нужен совсем другой бюджет и другая инфраструктура. Но у нас ребята молодые амбициозные, стараться будем в любом случае. Решим задачу – очень хорошо. Нет – не будет трагедии.