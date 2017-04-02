Павел Гусев: "Что произошло в конце матча "Факел" - "Кубань", вы видели. Судейство не комментирую"

Главный тренер "Факела" Павел Гусев после матча 29-го тура ФНЛ против "Кубани" (2:2) поблагодарил свою команду за показанный футбол. Специалист также отметил и силу краснодарской команды.

– Я благодарен ребятам за ту игру, которую они сегодня показали, – цитирует пресс-служба ФНЛ Гусева. – Болельщики оказали нам поддержку. Сегодня на поле был коллектив. Невзирая на плохое поле, показали добротный футбол. Особенно во втором тайме. В первом шла борьба за инициативу. Мы знали манеру игры "Кубани". Это добротная команда – хорошие исполнители. Понимали, что оружие соперника быстрая атака. Попытались загнать "Кубань" в позиционную атаку. Во втором тайме мы прибавили и забили два гола. А то, что произошло в конце, вы видели. Судейство не оцениваю, пусть это делают те, кому положено.