Павел Гусев: "Были проблески той команды, которую хотелось бы видеть"

Главный тренер "Факела" Павел Гусев после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 17-го тура ФНЛ остался доволен игрой команды. По его словам, подопечных угнетало положение в турнирной таблице.

– Поздравляю наших болельщиков с победой. Благодарю ребят за игру. Сегодня были проблески той команды, которую хотелось бы видеть, – цитирует Гусева официальный сайт ФНЛ. – С самоотдачей, подкрепленной игрой. Игра была хорошая с нашей стороны. Соперник – один из лидеров, который уже одной ногой в премьер-лиге, а мы шли на последнем месте. Это угнетало, и мы постарались вывести игроков из угнетенного состояния.

Использовали высокий прессинг, а это очень энергозатратная работа, требующая много физических сил. Но мы выдержали весь матч. Во втором тайме знали, что волжане пойдут в атаку и захотят отыграться. Мы уповали на контратаки. И создали моменты.