11:06 | Футбол — ФНЛ

Панюков будет готовиться к весенней части сезона в составе "Зенита-2"


Нападающий "Зенита" Андрей Панюков, летом подписавший трехлетний контакт с петрбургским клубом, готовится приступить к подготовке к весенней стадии сезона в составе "Зенита-2", который возглавляет Константин ЗыряновВ текущем сезоне на счету Панюкова 12 забитых мячей. 

– Пока все по-прежнему, – цитирует Панюкова bobsoccer.ru.

Как отмечает bobsoccer.ru, в случае его продажи или аренды "Зенит-2" будет искать молодого забивного форварда, способного в перспективе побороться за место в главной команде. Из отпуска "Зенит-2" выходит 12 января. Диспансеризация у игроков молодежного состава начнётся 9 января.
 

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https://bobsoccer.ru/endru/blog/?item=427429

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