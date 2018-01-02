Панюков будет готовиться к весенней части сезона в составе "Зенита-2"

Нападающий "Зенита" Андрей Панюков, летом подписавший трехлетний контакт с петрбургским клубом, готовится приступить к подготовке к весенней стадии сезона в составе "Зенита-2", который возглавляет Константин Зырянов. В текущем сезоне на счету Панюкова 12 забитых мячей.

– Пока все по-прежнему, – цитирует Панюкова bobsoccer.ru.

Как отмечает bobsoccer.ru, в случае его продажи или аренды "Зенит-2" будет искать молодого забивного форварда, способного в перспективе побороться за место в главной команде. Из отпуска "Зенит-2" выходит 12 января. Диспансеризация у игроков молодежного состава начнётся 9 января.

