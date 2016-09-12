Панченко в четвертый раз за сезон попал в символическую сборную ФНЛ по итогам тура

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко в четвертый раз в этом сезоне попал в символическую сборную ФНЛ по итогам минувшего тура, сообщает пресс-служба турнира. 26-летний форвард отметился дублем в игре 12-го тура против "СКА-Хабаровска" (3:2).

Полностью символическая сборная ФНЛ по итогам уикэнда выглядит следующим образом:

Яшин ("Шинник") – Рыбин ("Тамбов"), Пасько ("Сокол"), Йованович ("Зенит-2") – Савичев ("Спартак-2"), Кленкин ("Тюмень"), Карасев ("СКА-Хабаровск"), Сутормин ("Волгарь") – Мамтов ("Тюмень"), Болов ("Факел") – Панченко ("Динамо").