Палата по разрешению споров в четверг рассмотрит заявление Петреску по долгу "Кубани"

Председатель Палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов заявил, что в четверг организация рассмотрит заявление Дана Петреску и его тренерского штаба о выплате "Кубанью" задолженностей. Петреску покинул краснодарский клуб 4 октября – специалист и команда достигли договоренности о прекращении сотрудничества.

"Рассмотрение заявления Дана Петреску и тренерского штаба о выплате задолженностей назначено на четверг", – цитирует "Р-Спорт" Ляхова.

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