Палата по разрешению споров в четверг рассмотрит заявление Петреску по долгу "Кубани"

Председатель Палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов заявил, что в четверг организация рассмотрит заявление Дана Петреску и его тренерского штаба о выплате "Кубанью" задолженностей. Петреску покинул краснодарский клуб 4 октября – специалист и команда достигли договоренности о прекращении сотрудничества.
"Рассмотрение заявления Дана Петреску и тренерского штаба о выплате задолженностей назначено на четверг", – цитирует "Р-Спорт" Ляхова.
Агент Петреску: "Кубань" заплатит тренеру 50 миллионов рублей? Даже близко такой цифры нет"
Ботаникум
Похоже, "кубаноиды-из-коробки" таки решили кинуть "цыгана" с его штабом через........ кое-что. "Сэкономленные" бюджетные средства пойдут на САМОПРЕМИРОВАНИЕ этих "экономайзеров" - "коробкам" ВСЕГДА МАЛО!!!!!
17:20