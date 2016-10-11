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Палата по разрешению споров в четверг рассмотрит заявление Петреску по долгу "Кубани"

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Председатель Палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов заявил, что в четверг организация рассмотрит заявление Дана Петреску и его тренерского штаба о выплате "Кубанью" задолженностей. Петреску покинул краснодарский клуб 4 октября – специалист и команда достигли договоренности о прекращении сотрудничества.

"Рассмотрение заявления Дана Петреску и тренерского штаба о выплате задолженностей назначено на четверг", – цитирует "Р-Спорт" Ляхова.

Агент Петреску: "Кубань" заплатит тренеру 50 миллионов рублей? Даже близко такой цифры нет"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161011/1110619809.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Похоже, "кубаноиды-из-коробки" таки решили кинуть "цыгана" с его штабом через........ кое-что. "Сэкономленные" бюджетные средства пойдут на САМОПРЕМИРОВАНИЕ этих "экономайзеров" - "коробкам" ВСЕГДА МАЛО!!!!!

17:20

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