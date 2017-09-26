Отставка Шанцева не повлияет на благополучие "Олимпийца" и "Торпедо"

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов отметил, что отставка Валерия Шанцева с поста губернатора региона не повлияет на финансовое благополучие ФК "Олимпиец" и ХК "Торпедо". Отметим, что Шанцев является, в частности, председателем правления "Торпедо".

– С клубами все будет хорошо, не переживайте, – цитирует ТАСС Панова, который не стал уточнять, останется ли Шанцев в правлении хоккейного клуба. – Новость об отставке появилась совсем недавно. Таких деталей не знаем, дайте время, чтобы узнать.