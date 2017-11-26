Осужденный за убийство фотограф напал на пресс-атташе "Крыльев Советов"

На пресс-конференции после матча 25-го тура первенства ФНЛ "Крылья Советов" - "Шинник" (3:3) произошел неприятный инцидент, сообщает Rusfootball.info. По информации источника, сначала один из фотографов задавал странные вопросы главному тренеру самарцев Андрею Тихонову, после чего у наставника с ним возникла словесная перепалка.

После того как Тихонов покинул пресс-конференцию пресс-атташе клуба Максим Съестнов спросил у фотографа "что он творит?" В ответ посыпалась куча оскорблений, пресс-атташе получил пощечину по лицу. В зал были вызваны сотрудники службы безопасности, которые вскоре вывели нападавшего.

Позже стало известно, что нападавшим был некий фотограф Вильданов, который имеет на своем счету убийство и справку о невменяемости. При этом за день до того он устроил дебош на матче баскетбольного клуба "Самара", где толкнул главного тренера команды в спину прямо во время интервью.

Ранее в СМИ сообщалось, что во время пресс-конференции фотограф напал на Тихонова.