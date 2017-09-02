"Оренбург" в меньшинстве обыграл "Крылья Советов", "Тамбов" победил "Олимпиец"

"Оренбург" в матче 11-го тура ФНЛ обыграл "Крылья Советов" со счетом 3:2. Победный гол забил Владимир Парняков. Отметим, что "Оренбург" играл в меньшинстве после удаления Дмитрия Андреева на 26-й минуте.

В другой встрече тура "Тамбов" победил "Олимпиец" со счетом 2:1. Денис Поярков забил победный мяч.

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ФНЛ

11-й тур

"Оренбург" – "Крылья Советов" (Самара) – 3:2 (1:1)

Голы: Мияйлович, 4 (0:1). Кулик, 39 – с пенальти (1:1). Малых, 48 (2:1). Корниленко, 58 (2:2). Парняков, 85 (3:2).

"Оренбург": Руденко, Ойеволе, Малых, Андреев, Кулик (Георгиев, 62), Чиркин (Бреев, 75), Ефремов, Воробьев (Удалый, 29), Попов, Парняков, Делькин (Мамтов, 46).

"Крылья Советов": Конюхов, Гоцук, Зотов (Немчанинов, 63. Голышев, 86), Ятченко, Таранов, Кленкин (Ткачук, 54), Зинков (Чочиев, 55), Мияйлович, Алиев, Корниленко, Самодин.

Предупреждения: Андреев, 17. Гоцук, 56. Таранов, 64.

Удаление: Андреев (Оренбург), 26.

Судья: Федотов (Москва).

2 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".

"Тамбов" (Тамбов) – "Олимпиец" (Нижний Новгород) – 2:1 (0:1)

Голы: Хрипков, 10 (0:1). Скворцов, 76 (1:1). Поярков, 89 (2:1).

"Тамбов": Вавилин, Шляков, Рыбин, Горбатюк, Гультяев (Овсиенко, 29), Шевчук, Скворцов, Кашчелан, Трусевич (Кухарчук, 64), Мурнин (Поярков, 82), Часовских (Рыжков, 58).

"Олимпиец" (Нижний Новгород): Бородько, Хайруллов, Абрамов, Ганиев, Хрипков, Ламбарский (Маляров, 55), Горбунов, Аюпов, Каретник (Кириллов, 69), Сорочкин (Щербак, 77), Карпухин (Беляков, 63).

Предупреждения: Аюпов, 49. Кашчелан, 80. Рыжков, 84.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

2 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".