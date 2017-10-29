"Оренбург" продлил серию без поражений до шести матчей, обыграв "Спартак-2"

"Оренбург" дома обыграл "Спартак-2" (2:1) в матче 20-го тура первенства ФНЛ. Победу хозяевам поля принес дубль Дмитрия Андреева, в составе красно-белых единственный мяч на счету Владислава Пантелеева.

Отметим, что для "Оренбург" продлил серию без поражений до шести матчей (5 побед, 1 ничья). "Спартак-2" за аналогичный период потерпел третье поражение при двух победах и одной ничьей.

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20-й тур

"Оренбург" - "Спартак-2" (Москва) - 2:1 (1:0)

Голы: Андреев, 45+2 (1:0). Пантелеев, 61 (1:1). Андреев, 74 (2:1).

"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Андреев (Парняков, 77), Бегич, Чиркин, Попов, Ефремов (Дюриш, 90), Попович, Мамтов (Делькин, 82).

"Спартак-2": Терешкин, Хомуха, Сокол, Мамин, Лихачев, Красильниченко, Полубояринов, Ломовицкий (Самбу, 76), Пантелеев, Сакала, Нимели.

Предупреждения: Попов, 16. Удалый, 59. Полубояринов, 77. Нимели, 86. Ефремов, 87.

Судья: Куликов (Саранск).

29 октября. Оренбург. Стадион "Газовик".