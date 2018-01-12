"Оренбург" подписал трех игроков

Полузащитники Алексей Сутормин, Вадим Афонин и нападающий Ислам Машуков подписали контракты с "Оренбургом", информирует официальный сайт клуба.
Афонин первую часть сезона провел в "Анжи". На его счету 14 матчей в премьер-лиге. Сутормин ранее выступал за молодежку "Зенита", "Строгино", "Волгарь" и молодежную сборную России. В этом сезоне ФНЛ он провел 23 матча и забил 9 голов. Машуков играл в "Алании", "СКА-Энергии", "Диле" и "Волгаре". Он провел в ФНЛ 10 встреч и отметился 1 голом.
Алексей Сутормин, Ислам Машуков и Вадим Афонин подписали контракт с #ФКОренбург pic.twitter.com/isTSuHxPWi– ФК Оренбург (@fcorenburg) 12 января 2018 г.
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https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/transfernye-novosti4.html