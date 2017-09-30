"Оренбург" победил питерское "Динамо" и поднялся на четвертое место в ФНЛ

"Оренбург" победил "Динамо" из Санкт-Петербурга в матче 16-го тура первенства России в ФНЛ. Питерцы сохранили третью строчку в турнирной таблице, а оренбуржцы поднялись на четвертую и отстают от сегодняшних соперников на 1 очко.

Первенство России

ФНЛ

16-й тур

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Оренбург" - 0:1 (0:1)

Гол: Попович, 8.

"Динамо": Книга, Юрганов, Бычков, Коваленко, Житников (Коротаев, 54), Кулишев (Маркосов, 68), Цвейба, Песегов, Рогов (Батютин, 76), Киреенко (Соловьев, 55), Барсов.

"Оренбург": Руденко, Малых, Удалый, Бегич, Ойеволе, Попов, Бреев, Попович (Парняков, 67), Ефремов (Коронов, 75), Воробьев, Делькин (Мамтов, 60).

Предупреждение: Соловьев, 83.

Судья: Панин (Дмитров).