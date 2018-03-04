"Оренбург" победил "Кубань", "Тюмень" и "Олимпиец" сыграли вничью

"Оренбург" в матче 26-го тура ФНЛ обыграл "Кубань" – 1:0. Единственный мяч Адессойе Ойеволе. В другой встрече "Тюмень" и "Олимпиец" разошлись миром – 0:0.

Первенство России

ФНЛ

26-й тур

"Оренбург" (Оренбург) – "Кубань" (Краснодар) – 1:0 (0:0)

Гол: Ойеволе, 67 (1:0).

"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе, Терехов, Малых, Бегич, Чиркин, Бреев, Сутормин (Воробьев, 69), Попович (Афонин, 81), Козлов.

"Кубань": Дюпин, Смирнов, Бугаев, Бендзь, Байрыев, Марков (Пономарев, 87), Лобкарев, Маляров, Завезен (Гогниев, 76), Алейник (Гай, 81), Обухов.

Предупреждения: Чиркин, 11. Марков, 16.

Судья: Васильев (Ижевск).

4 марта. Оренбург. Стадион "Газовик".

"Тюмень" (Тюмень) – "Олимпиец" (Нижний Новгород) – 0:0

"Тюмень": Бучнев, Кузнецов, С.Козлов, Ненахов, Чудин, Саламатов (Лешонок, 56), Лаук (Юсупов, 82), Чуканов, Карпов (А.С.Козлов, 71), Муллин, Ставпец (Глухов, 75).

"Олимпиец": Анисимов, Маляров, Федорив (Филин, 63), Хайруллов (Хрипков, 88), Морозов, Аюпов, Ламбарский (Нежелев, 62), Заерко, Горбунов, Чирьяк, Беляков (Сорочкин, 61).

Предупреждения: Лаук, 29. Горбунов, 67. Заерко, 84.

Судья: Чебан (Москва).

4 марта. Тюмень. Стадион "Геолог".