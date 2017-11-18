"Оренбург" одержал пятую победу подряд, разгромив "Факел"

В матче 24-го тура первенства ФНЛ "Оренбург" в родных стенах нанес разгромное поражение "Факелу" - 5:0. В составе хозяев дубль оформил Артем Делькин и по разу забили Денис Попович, Игорь Удалый и Хасан Мамтов.

Отметим, что эта победа стала для "Оренбурга" пятой кряду.

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ФНЛ

24-й тур

"Оренбург" - "Факел" (Воронеж) - 5:0 (2:0)

Голы: Попович, 24 (1:0). Удалый, 39 (2:0). Мамтов, 77 (3:0). Делькин, 88 (4:0). Делькин, 90+1 (5:0).

"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе (Парняков, 46), Малых, Бегич, Воробьев, Чиркин, Попов, Ефремов (Коронов, 83), Попович (Делькин, 83), Дюриш (Мамтов, 68).

"Факел": Федоров, Шарифи, Семенов, Осипенко, Шабанов (Шумейко, 67), Хайманов, Молодцов, Ушаков (Арустамян, 51), Чхапелия, Амбарцумян, Сердюк (Масимов, 67).

Судья: Амелин (Тула).

18 ноября. Оренбург. Стадион "Газовик".

Турнирная таблица ФНЛ