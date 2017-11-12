"Оренбург" обыграл "Зенит-2" и продлил победную серию до четырех матчей

"Оренбург" на выезде обыграл "Зенит-2" (2:1) в матче 23-го тура первенства ФНЛ. Победу гостям принес гол Дениса Поповича.

Отметим, что для "Оренбурга" эта победа стала четвертой подряд. "Зенит" не может выиграть в шестой игре кряду (2 ничьих, 4 поражения).

После этой встречи "Оренбург" вернулся на второе место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Отставание от идущего первым "Енисея" составляет 4 балла. "Зенит-2", в свою очередь, опустился на 19-е место. В активе питерцев 21 балл.

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23-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Оренбург" - 1:2 (1:1)

Голы: Богаев, 10 (1:0). Ефремов, 24 (1:1). Попович, 62 (1:2).

"Зенит-2": Бабурин, Запрягаев, Зуев, Бугриев, Пенчиков (Лесовой, 78), Плетнев (Андреев, 71), Богаев, Камышев, Сиротов, Капленко (Горулев, 86), Панюков (Некрасов, 69).

"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Бегич, Воробьев, Чиркин, Попов, Ефремов, Попович (Парняков, 90), Дюриш (Делькин, 66).

Предупреждения: Панюков, 31. Пенчиков, 35.

Судья: Апонасенко.

12 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".