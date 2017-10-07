"Оренбург" обыграл "Тюмень" и поднялся на третье место в ФНЛ

"Оренбург" победил "Тюмень" со счетом 3:0 в матче 17-го тура первенства России в ФНЛ. Дубль оформил Денис Попович и один мяч забил Артем Попов.

Таким образом, сегодняшняя победа позволила "Оренбургу" подняться на третью строчку турнирной таблицы.

Первенство России

ФНЛ

17-й тур

"Оренбург" - "Тюмень" - 3:0 (3:0)

Голы: Попович, 9 (1:0). Попов, 22 (2:0). Попович, 41 - с пенальти (3:0).

"Оренбург": Руденко, Андреев, Ойеволе, Удалый, Малых, Бегич (Чиркин, 84), Воробьев (Ефремов, 54), Бреев, Попов, Попович (Парняков, 69), Мамтов (Делькин, 64).

"Тюмень": Телков, Гузь, Мурачев, Лешонок, Павленко, Шляпкин, Чудин, Ставпец, Чуканов, Юсупов, Карпов (Глухов, 70).

Предупреждения: Чудин, 40. Мурачев, 90+2.

Судья: СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург).

07 октября. Оренбург. Стадион "Газовик". 2418 зрителей.