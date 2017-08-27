"Оренбург" обыграл "Олимпиец", "Ротор" проиграл "Балтике"

"Оренбург" в гостях победил "Олимпиец" со счетом 1:0 в матче 10-го тура ФНЛ. Единственный гол на 40-й минуте забил полузащитник Владислав Кулик. "Олимпиец" продлил свою безвыигрышную серию до шести встреч.

В другой игре "Ротор-Волгоград" дома проиграл "Балтике" – 0:1. Победу калининградской команде принес нападающий Александр Касьян.

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10-й тур

"Олимпиец" (Нижний Новгород) – "Оренбург" – 0:1 (0:1)

Гол: Кулик, 40 (0:1).

"Олимпиец": Бородько, Хайруллов, Абрамов, Хрипков, Гогберашвили (Нежелев, 62), Горбунов, Фомин, Аюпов, Щербак (Ламбарский, 46), Карпухин (Беляков, 67), Манзон (Сорочкин, 46).

"Оренбург": Руденко, Малых, Андреев, Бегич, Гетигежев, Чиркин, Кулик (Бреев, 74), Ефремов, Попович (Воробьев, 60), Парняков, Делькин.

Предупреждения: Парняков, 21. Попович, 33. Чиркин, 63. Карпухин, 63.

Судья: Соколов (Воронеж).

27 августа. Дзержинск. Стадион "Химик".

"Ротор-Волгоград" - "Балтика" (Калининград) - 0:1 (0:0)

Гол: Касьян, 53 (0:1).

"Ротор-Волгоград": Кобзев, Столяренко, Пискунов, Киреев, Дранников, Султонов, Замалиев (Сысуев, 86), Концедалов (Хахалев, 66), Романенко, Бирюков, Вотинов.

"Балтика": Помазан, Каленкович, Степанец, Логашов, Тимошин (Крючков, 74), И.Джалилов, А.Джалилов (Родионов, 79), Свежов, Скопинцев, Кобялко (Себаи, 45), Касьян.

Предупреждения: Вотинов, 2. Султонов, 80. Столяренко, 87. Помазан, 90+1.

Судья: Апонасенко (Москва).

27 августа. Волгоград. Стадион "Зенит".