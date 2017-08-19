"Оренбург" обыграл "Луч-Энергию" после смены главного тренера

Матч 9-го тура ФНЛ "Оренбург" – "Луч-Энергия" завершился победой хозяев поля – 2:0. Отметим, что эта игра стала первой для "Оренбурга" под руководством нового главного тренера Владимира Федотова, который сменил на этом посту Темури Кецбаю.

В параллельной встрече "Шинник" в гостях разгромил "Химки" – 3:0.

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9-й тур

"Оренбург" – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 2:0 (1:0)

Голы: Делькин, 14 (1:0). Андреев, 84 (2:0).

"Оренбург": Руденко, Андреев, Бегич, Малых, Гетигежев, Чиркин, Коронов (Серченков, 60), Бреев, Парняков, Воробьев (Попович, 87), Делькин (Дюриш, 68).

"Луч-Энергия": Котляров, Марченко, Болевич, Марущак, Тихий, Килин (Носов, 79), Пономаренко (Маляка, 71), Фомин, Гелоян, Бажев (Хлебородов, 85), Мязин (Гордиенко, 46).

Судья: Борисов (Самара).

19 августа. Оренбург. Стадион "Газовик".

"Химки" – "Шинник" (Ярославль) – 0:3 (0:2)

Голы: Чистяков, 6 (0:1). Низамутдинов, 12 – с пенальти (0:2). Самойлов, 66 (0:3).

"Химки": Исупов, Заика, Лисинков (Мостовой, 29), Малания, Лапин, Шумских, Петрусев (Алиев, 61), Батов, Тюнин, Талалай (Дворников, 52), Кузьмичев (Пичугин, 67).

"Шинник": Яшин, Чистяков (Магадиев, 40), Евсеев, Ятченко, Дроздов, Нарылков, Шайморданов, Щадин, Булия (Земсков, 78), Низамутдинов (Камилов, 73), Безлихотнов (Самойлов, 46).

Предупреждения: Евсеев, 1. Безлихотнов, 14. Батов, 44. Низамутдинов, 47. Тюнин, 52.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

19 августа. Химки. Стадион "Новые Химки".