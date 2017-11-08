"Оренбург" обыграл "Енисей" и вышел на второе место в ФНЛ

"Оренбург" одолел "Енисей" в матче 22-го тура первенства России в ФНЛ. Это позволило клубу обойти в таблице "Крылья Советов" и подняться на вторую строчку. "Енисей", несмотря на поражение, сохранил лидерство.

В другой встрече тура "Тюмень" и "Факел" сыграли вничью.

Первенство России

ФНЛ

22-й тур

"Оренбург" - "Енисей" (Красноярск) - 1:0 (0:0)

Гол: Бегич, 68.

"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Бегич, Воробьев, Чиркин, Попов, Бреев (Парняков, 46), Попович, Ефремов (Мамтов, 60).

"Енисей": Филиппов, Кичин, Васильев, Новиков (Сердеров, 76), Семакин, Ломакин (Харитонов, 46), Иванов, Камеш, Фатуллаев, Кутьин (Малоян, 62), Козлов.

Предупреждения: Васильев, 20. Бегич, 44.

Судья: Чистяков (Азов).

Оренбург. Стадион "Газовик".

"Тюмень" - "Факел" (Воронеж) - 0:0

"Тюмень": Обухов, Маслов, Гузь, Рябокобыленко (Пустозеров, 74), Павленко, Саламатов, Лешонок (Богатырев, 60), Шляпкин, Чудин, Чуканов, Юсупов (Глухов, 84).

"Факел": Федоров, Семенов, Осипенко, Шарифи (Арустамян, 46), Хайманов, Молодцов, Лукьянов (Садов, 43), Чхапелия (Сердюк, 65), Мануковский, Амбарцумян, Мичуренков.

Предупреждения: Сердюк, 86. Мануковский, 90+1. Федоров, 90+1.

Судья: Мешков (Дмитров).

Тюмень. Стадион "Геолог".