"Оренбург" должен определиться с новым главным тренером до конца недели

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин отметил, что ясность с новым главным тренером наступит до конца недели. По словам руководителя клуба, кандидатов на данный момент нет. В минувшем сезоне командой руководил Роберт Евдокимов. По его итогам "Оренбург" вернулся в ФНЛ, после чего Евдокимов подал в отставку.

– Кто будет новым тренером "Оренбурга"?

– Пока еще не знаем. До конца недели ясность должна наступить.

– Кандидаты есть?

– В данный момент идет обсуждение обстановки, делаем анализы.

– У ряда игроков заканчиваются контракты. Как будете решать вопрос?

– Все упирается в главного тренера. Решим вопрос с наставником, тогда будем думать о составе. (Сергей АСТАХОВ)