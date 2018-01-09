Определены все соперники "Крыльев Советов" на первом сборе в Турции

Стали известны все соперники "Крыльев Советов" на первом зимнем сборе в Турции. Как сообщает пресс-служба клуба, 20 января у команды запланирован матч со "Слованом", 24 января – с болгарским "Черно Море".

27 января самарцы проведут две контрольные игры с азербайджанским "Нефтчи" и польской "Краковией". Следующими соперниками российского клуба будут литовская "Судува" (30 января) и болгарский "Дунав Русе" (31 января).

Первый сбор "Крыльев Советов" состоится с 16 по 31 января в турецком Белеке.

Команда после 25 туров занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.