"Олимпиец" вырвал победу у "Ротора" на 93-й минуте и покинул зону вылета ФНЛ

"Олимпиец" победил "Ротор-Волгоград" в матче 35-го тура первенства России в ФНЛ. Нижегородский клуб забил единственный мяч на третьей добавленной минуте. Это позволило ему покинуть зону вылета и подняться на 14-е место в таблице.

Первенство России

ФНЛ

35-й тур

"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Ротор-Волгоград" (Волгоград) - 1:0 (0:0)

Гол: Морозов, 90+3.

"Олимпиец": Н.Сысуев, Гогличидзе, Филин, Бочаров, Морозов, Хрипков, Нежелев (Ламбарский, 78), Фомин, Аюпов (Хайруллов, 65), Сергеев (Беляков, 67), Чирьяк (Горбунов, 59).

"Ротор-Волгоград": Заболотный, Климов, Абазов, Пискунов, В.Сысуев, Друзин (Вотинов, 56), Кузнецов (Николаев, 75), Султонов (Горбанец, 61), Романенко, Коротаев (Крутов, 70), Аппаев.

Предупреждение: Романенко, 87.

Судья: ТУРБИН (Дмитров).

28 апреля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".