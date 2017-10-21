"Олимпиец" победил "Луч-Энергию" и покинул зону вылета ФНЛ

"Олимпиец" победил "Луч-Энергию" в матче 19-го тура первенства России в ФНЛ. Это позволило подопечным Николая Писарева обойти владивостокцев в таблице и покинуть зону вылета.

Первенство России

ФНЛ

19-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 1:2 (0:0)

Голы: Сорочкин, 61 (0:1). Марущак, 66 (1:1). Фомин, 71 - с пенальти (1:2).

"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Празновски (Хлебородов, 76), Насадюк, Стешин (Мязин, 63), Маляка (Бажев, 46), Носов, Гелоян, Пономаренко, Килин, Гордиенко.

"Олимпиец": Анисимов, Маляров, Абрамов (Карпухин, 69), Филин, Хрипков, Морозов, Нежелев (Гогберашвили, 90), Ламбарский (Кириллов, 79), Фомин, Горбунов, Сорочкин (Беляков, 64).

Предупреждения: Маляка, 40. Нежелев, 40. Абрамов, 51. Насадюк, 78.

Судья: Васильев (Ижевск).