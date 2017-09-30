"Олимпиец" одержал волевую победу над "Факелом", "Шинник" обыграл "Тамбов"

Матч 16-го тура ФНЛ "Олимпиец" – "Факел" завершился победой хозяев поля – 2:1. В параллельной встрече "Шинник" с минимальным счетом одолел "Тамбов", забив единственный мяч в игре на 90-й минуте, а "Тюмень" и "Сибирь" разошлись миром – 0:0.

Первенство России

ФНЛ

16-й тур

"Олимпиец" (Нижний Новгород) – "Факел" (Воронеж) – 2:1 (0:1)

Голы: Мичуренков, 44 (0:1). Горбунов, 70 (1:1). Беляков, 73 (2:1).

"Олимпиец": Анисимов, Морозов, Хрипков, Маляров, Ламбарский (Гогберашвили, 87), Щербак (Беляков, 46), Фомин, Фролов (Нежелев, 57), Горбунов (Абрамов, 81), Аюпов, Сорочкин.

"Факел": Федоров, Мустафин, Осипенко, Шумейко, Хайманов, Молодцов, Садов, Ушаков, Мануковский (Каюмов, 86), Мичуренков (Шарифи, 74), Сердюк (Верулидзе, 77).

Предупреждения: Мустафин, 28. Шумейко, 34. Хрипков, 66. Садов, 66. Нежелев, 90+1. Шарифи, 90+1.

Удаление: Шумейко, 49.

Судья: Шадыханов (Москва).

30 сентября. Дзержинск. Стадион "Химик".

"Шинник" (Ярославль) – "Тамбов" (Тамбов) – 1:0 (0:0)

Гол: Низамутдинов, 90 (1:0).

"Шинник": Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Камилов (Фатихов, 84), Самойлов (Крамаренко, 74), Нарылков, Щадин, Дроздов (Лях, 69), Низамутдинов, Безлихотнов (Шайморданов, 62).

"Тамбов": Смирнов, Быстров (Шляков, 46), Овсиенко, Рыбин, Гультяев, Мурнин, Чернышов (Кухарчук, 56), Кашчелан, Шевчук (Скворцов, 61), Трусевич (Рыжков, 81), Часовских.

Предупреждение: Гультяев, 82.

Судья: Амелин (Тула).

30 сентября. Кострома. Стадион "Урожай".

"Тюмень" (Тюмень) – "Сибирь" (Новосибирск) – 0:0

"Тюмень": Обухов, Маслов, Мурачев, Гузь, Павленко (Карпов, 74), Лешонок, Шляпкин, Богатырев (Чуканов, 46), Чудин, Юсупов, Ставпец.

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Мищенко, Полюткин, Аравин, Цховребов, Магаль (Гладышев, 62), Азаров (Рухаиа, 71), Чеботару, Житнев (Галыш, 62), Дегтярев.

Предупреждения: Цховребов, 25. Аравин, 31.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

30 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог".