Олег Флегонтов: "У Гордеева были прекрасные учителя: Гаджиев, Красножан, Хиддинк"

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов отметил, что у всех команд нового главного тренера хабаровского коллектива Андрея Гордеева имелся свой собственный стиль. Сегодня 41-летний специалист подписал со "СКА-Хабаровском" контракт до конца текущего сезона.

– Считаю Андрея Львовича Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения, – цитирует клубная пресс-служба Флегонтова. – Давно с интересом наблюдаю за его работой. Все его команды самобытны, узнаваемы. Чувствуется тренерская рука. У Андрея были прекрасные учителя: Гаджиев, Красножан, Хиддинк. Импонирует, что он не останавливается на достигнутом, продолжает совершенствоваться, работает над собой. Надеюсь, что Андрей Львович сможет не только продолжить начатое дело, но и сумеет привнести в игру команды новые краски.

Напомним, что в четверг "СКА-Хабаровск" объявил о завершении сотрудничества с Александром Григоряном, который возглавил "Анжи".