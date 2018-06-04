Олег Флегонтов стал генеральным директором "Анжи"

Уроженец Казани Олег Флегонтов, известный по работе в "Кайрате", тульском "Арсенале" и "СКА-Энергии", назначен генеральным директором "Анжи", информирует официальный сайт клуба. 53-летний руководитель был также первым спортивным директором ФНЛ. Флегонтов сменил на посту генерального директора махачкалинского клуба Саида Абдулаева.
"Сегодня Олег Флегонтов был назначен на должность генерального директора ФК "Анжи", – говорится в сообщении. Саид Абдулаев освободил занимаемую должность. Мы благодарим Саида Абдуллаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшем".
Генеральным директором "Анжи" назначен Олег Флегонтов.– ФК "Анжи" (@fc_anji) 4 июня 2018 г.
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Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/general_nim_direktorom_anji_naznachen_oleg_flegontov040618/
grroznyi85
Опять смена курса?)))
21:41