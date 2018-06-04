21:21 | Футбол — ФНЛ

Олег Флегонтов стал генеральным директором "Анжи"

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Уроженец Казани Олег Флегонтов, известный по работе в "Кайрате", тульском "Арсенале" и "СКА-Энергии", назначен генеральным директором "Анжи", информирует официальный сайт клуба. 53-летний руководитель был также первым спортивным директором ФНЛ. Флегонтов сменил на посту генерального директора махачкалинского клуба Саида Абдулаева.

"Сегодня Олег Флегонтов был назначен на должность генерального директора ФК "Анжи", – говорится в сообщении. Саид Абдулаев освободил занимаемую должность. Мы благодарим Саида Абдуллаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшем".

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/general_nim_direktorom_anji_naznachen_oleg_flegontov040618/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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grroznyi85

Опять смена курса?)))

21:41

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