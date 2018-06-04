Олег Флегонтов стал генеральным директором "Анжи"

Уроженец Казани Олег Флегонтов, известный по работе в "Кайрате", тульском "Арсенале" и "СКА-Энергии", назначен генеральным директором "Анжи", информирует официальный сайт клуба. 53-летний руководитель был также первым спортивным директором ФНЛ. Флегонтов сменил на посту генерального директора махачкалинского клуба Саида Абдулаева.

"Сегодня Олег Флегонтов был назначен на должность генерального директора ФК "Анжи", – говорится в сообщении. Саид Абдулаев освободил занимаемую должность. Мы благодарим Саида Абдуллаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшем".