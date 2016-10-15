Олег Алейник: "Игроки "Кубани" не понимали некоторые установки Петреску"

Полузащитник "Кубани" Олег Алейник после ничьей против "Балтики" (1:1) в матче 17-го тура ФНЛ заявил, что команда стала лучше понимать установки на игру у нового тренера Евгения Калешина, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он добавил, что краснодарская команда сохраняет шансы на попадание в премьер-лигу.

- Я считаю, результат несправедлив, потому что у соперника был один момент, после которого нам забили гол, - отметил Алейник. - Мы имели больше моментов, просто не реализовали их.

- Фанаты кричали "Что же вы раньше так не играли?", видимо, нынешняя игра им больше нравится. Что изменилось при этом тренере?

- Пришел тренер, который знает, во что команда должна играть. Это стиль, где все ребята играют в пас. При старом тренере мы били вперед и ничего не получалось, потому что нам нужен был столб в нападении. Сейчас мы начали играть в пас, и моменты появляются. Дальше, думаю, будем больше забивать.

- Вы говорили Петреску, что не понимаете, зачем игра так построена?

- А как мы тренеру это скажем? Игра была так построена.

- Какой микроклимат был в команде при Петреску?

- У нас всегда был хороший коллектив, сейчас ничего не изменилось. Конечно, в каких-то игровых моментах мы не понимали, что от нас требуется, но сейчас мы понимаем эту идею.

- Что тогда не позволяло понимать тренерскую идею?

- Тренер приехал из Европы, чтобы работать с готовым материалом. Здесь ребята сразу пришли в команду, их надо сплотить как-то. Но били вперед и ничего не получалось.

- Какая сейчас в "Кубани" финансовая ситуация? Правда ли, что выплатили долги?

- Да, сейчас все закрыли.

- Правда ли, что команда некоторое время питалась не в столовой, а в торговом центре недалеко от базы?

- Нет. Мы всегда питались в столовой.

- Какая атмосфера в раздевалке?

- Калешин поблагодарил нас. У нас были моменты, мы их не реализовали, но все хорошо, мы продолжаем работать дальше.

- Не сдерживал себя, ведь он только пришел из молодежной команды?

- Я думаю, мы единый коллектив, и неважно, откуда он пришел. Мы все вместе работаем в одной команде.

- Проводили ли как-то Петреску?

- Нет.

- Какая задача стоит перед командой?

- Задача та же - выйти в премьер-лигу. Отрыв 10-11 очков от стыковых матчей.