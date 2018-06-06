Официальный сайт "Тосно" прекратил работу. Что бы это значило?

С 6 июня перестал работать официальный сайт клуба "Тосно". При попытке зайти на сайт появляется надпись "Сайт закрыт. Продажи билетов на сайте fctosno.ru приостановлены".



"Тосно" в чемпионате России-2017/18 занял 15-е место, вылетев в ФНЛ. Однако в ФНЛ клуб выступить не сможет, так как не получил необходимую для этого лицензию.



При этом команда выиграла Кубок России. Но в еврокубках "Тосно" не сыграет, поскольку не подал документы на получение лицензии УЕФА.

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Обращение футболистов "Тосно" к Путину переправлено в Минспорта