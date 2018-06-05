Официально: питерское "Динамо" переехало в Сочи

Генеральный директор питерского "Динамо" Дмитрий Рубашко заявил, что клуб переехал в Сочи и будет теперь играть на стадионе "Фишт", который был построен к Олимпиаде-2014, но ближайшим летом примет матчи чемпионата мира по футболу.

– Все, мы теперь будем играть в Сочи. Это можно заявить официально, – сказал Рубашко.

– Под каким названием будете там играть?

– Дайте два-три дня, и мы все объявим.

По данным "СЭ", с большой долей вероятности, клуб будет называться ФК "Сочи". В этом городе, напомним, уже есть хоккейный клуб, который носит одноименное с городом название.

В минувшем сезоне "Динамо" заняло шестое место в ФНЛ. В то же время главный тренер команды Александр Точилин заявил, что у клуба пока нет планов выходить в премьер-лигу. (Андрей СИЗЯКИН)