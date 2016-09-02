17:29 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Общество "Динамо" возглавит Владимир Стржалковский?

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В ближайшее время будет выбран новый председатель общества "Динамо", утверждает Fcdin. Предполагается, что на внеочередной конференции, которая пройдет с 5 по 8 сентября, вместо ушедшего в отставку Владимира Проничева будет назначен Владимир Стржалковский.

Что касается должности первого заместителя председателя ВФСО, которую сейчас занимает Сергей Сысоев, то пока вопрос дальнейших кадровых перестановок остается открытым. Ожидается, что решение будет принято уже после проведения конференции.

Дополнительная информация

http://fcdin.com/index.php/news/1/12476-obschestvo-dinamo-vozglavit-vladimir-strjalkovskij

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