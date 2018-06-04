20:42 | Футбол — ФНЛ

Обращение футболистов "Тосно" к Путину переправлено в Минспорта

Обращение футболистов "Тосно" к Путину переправлено в Минспорта.
Обращение футболистов "Тосно" к Путину переправлено в Минспорта.
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Обращение футболистов "Тосно" к Президенту РФ Владимиру Путину​ направлено в Министерство спорта РФ и правительство Ленинградской области. Ответ Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций на письмо игроков оказался в распоряжении "СЭ".

– Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации получено 01.06.2018 г. в форме электронного документа и зарегистрировано 01.06.2018 г. за № 605304. В связи с тем, что в Вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении поставленных в обращении от 01.06.2018 г. за № 605304 вопросов Министерством спорта Российской Федерации, правительством Ленинградской области, для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленных Вами вопросов Ваше обращение направлено в Министерство спорта Российской Федерации, в правительство Ленинградской области, – говорится в ответе.

На прошлой неделе игроки, выступавшие за "Тосно" в сезоне-2017/18, обратились к Президенту РФ с просьбой не позволить клубу исчезнуть. В письме футболисты указали на то, что "отсутствие финансирования буквально разрушает команду". Под обращением подписались Павел Погребняк, Сергей Сухарев, Давид Юрченко, Анжрей Буйволов, Вагз Галиулин, Евгений Чернов и Резиуан Мирзов.

"Тосно" в чемпионате России занял 15-е место, вылетев в ФНЛ. Однако в ФНЛ клуб выступить не сможет, так как не получил необходимую для этого лицензию. При этом команда выиграла Кубок России. Но в еврокубках "Тосно" не сыграет, поскольку не подал документы на получение лицензии УЕФА. (Илья АНДРЕЕВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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баламошка

Надо Тосно оставить, а Зенит уничтожить. Кто "за"?! Единогласно!)

21:24

pimpin000

Какие проблемы? Разбегаемся и пробуем ручками, а не кривыми ножками зарабатывать.

21:17

serzheo

Анжи такой же. Когда Керимов уходил, говорили "не проблема, это проект Республики, найдем замену". Нашли?... Пламенный привет желающим убрать госденьги и привести в футбол бизнес... Бизнес недавно ответил конкретно по Тосно "давай-до свидания, нам не интересно" Еще раньше он ответил по Анжи. По Уфе и остальным таким же, бизнес отвечает каждый день.... А у нас все "давайте как в Европе"... Бггг))

21:16

Семь ветров

Что за трепыханья, создали лавочку без базы и финансов, даже без дома, просуществовали пяток лет и пишут президенту. Добро пожаловать в ЛФЛ или куда там хватит деньжат, во двор играть, во проблема, и не такие исчезали.

21:06

SS-1525-Sergey

Сразу нужно из Минспорта в арбитраж, судье по банкротствам и ликвидации перенаправить!

21:00

Lennon

Думаю, что Амкар играет в РФПЛ по последний год

21:00

Lennon

Просто слили клуб..... Матюшенко или кто там губер - к стенке!

20:59

bugr1969

У многих денег нет , не один Тосно такой . Амкар по краю ходит , скоро всё решится .

20:55

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