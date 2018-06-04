Обращение футболистов "Тосно" к Путину переправлено в Минспорта.

Обращение футболистов "Тосно" к Президенту РФ Владимиру Путину​ направлено в Министерство спорта РФ и правительство Ленинградской области. Ответ Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций на письмо игроков оказался в распоряжении "СЭ".



– Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации получено 01.06.2018 г. в форме электронного документа и зарегистрировано 01.06.2018 г. за № 605304. В связи с тем, что в Вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении поставленных в обращении от 01.06.2018 г. за № 605304 вопросов Министерством спорта Российской Федерации, правительством Ленинградской области, для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленных Вами вопросов Ваше обращение направлено в Министерство спорта Российской Федерации, в правительство Ленинградской области, – говорится в ответе.



На прошлой неделе игроки, выступавшие за "Тосно" в сезоне-2017/18, обратились к Президенту РФ с просьбой не позволить клубу исчезнуть. В письме футболисты указали на то, что "отсутствие финансирования буквально разрушает команду". Под обращением подписались Павел Погребняк, Сергей Сухарев, Давид Юрченко, Анжрей Буйволов, Вагз Галиулин, Евгений Чернов и Резиуан Мирзов.



"Тосно" в чемпионате России занял 15-е место, вылетев в ФНЛ. Однако в ФНЛ клуб выступить не сможет, так как не получил необходимую для этого лицензию. При этом команда выиграла Кубок России. Но в еврокубках "Тосно" не сыграет, поскольку не подал документы на получение лицензии УЕФА. (Илья АНДРЕЕВ)