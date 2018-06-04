Обращение футболистов "Тосно" к Путину переправлено в Минспорта.

Обращение футболистов "Тосно" к Президенту РФ Владимиру Путину направлено в Министерство спорта РФ и правительство Ленинградской области. Ответ Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций на письмо игроков оказался в распоряжении "СЭ".
– Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации получено 01.06.2018 г. в форме электронного документа и зарегистрировано 01.06.2018 г. за № 605304. В связи с тем, что в Вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении поставленных в обращении от 01.06.2018 г. за № 605304 вопросов Министерством спорта Российской Федерации, правительством Ленинградской области, для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленных Вами вопросов Ваше обращение направлено в Министерство спорта Российской Федерации, в правительство Ленинградской области, – говорится в ответе.
На прошлой неделе игроки, выступавшие за "Тосно" в сезоне-2017/18, обратились к Президенту РФ с просьбой не позволить клубу исчезнуть. В письме футболисты указали на то, что "отсутствие финансирования буквально разрушает команду". Под обращением подписались Павел Погребняк, Сергей Сухарев, Давид Юрченко, Анжрей Буйволов, Вагз Галиулин, Евгений Чернов и Резиуан Мирзов.
"Тосно" в чемпионате России занял 15-е место, вылетев в ФНЛ. Однако в ФНЛ клуб выступить не сможет, так как не получил необходимую для этого лицензию. При этом команда выиграла Кубок России. Но в еврокубках "Тосно" не сыграет, поскольку не подал документы на получение лицензии УЕФА. (Илья АНДРЕЕВ)
баламошка
Надо Тосно оставить, а Зенит уничтожить. Кто "за"?! Единогласно!)
21:24
pimpin000
Какие проблемы? Разбегаемся и пробуем ручками, а не кривыми ножками зарабатывать.
21:17
serzheo
Анжи такой же. Когда Керимов уходил, говорили "не проблема, это проект Республики, найдем замену". Нашли?... Пламенный привет желающим убрать госденьги и привести в футбол бизнес... Бизнес недавно ответил конкретно по Тосно "давай-до свидания, нам не интересно" Еще раньше он ответил по Анжи. По Уфе и остальным таким же, бизнес отвечает каждый день.... А у нас все "давайте как в Европе"... Бггг))
21:16
Семь ветров
Что за трепыханья, создали лавочку без базы и финансов, даже без дома, просуществовали пяток лет и пишут президенту. Добро пожаловать в ЛФЛ или куда там хватит деньжат, во двор играть, во проблема, и не такие исчезали.
21:06
SS-1525-Sergey
Сразу нужно из Минспорта в арбитраж, судье по банкротствам и ликвидации перенаправить!
21:00
Lennon
Думаю, что Амкар играет в РФПЛ по последний год
21:00
Lennon
Просто слили клуб..... Матюшенко или кто там губер - к стенке!
20:59
bugr1969
У многих денег нет , не один Тосно такой . Амкар по краю ходит , скоро всё решится .
20:55