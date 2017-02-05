Объем финансирования "Динамо" не нарушает принципов финансового fair play

Объем финансирования "Динамо" со стороны ВТБ соответствует правилам финансового fair play УЕФА. Об этом сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев. Согласно сайту госзакупок ВТБ в январе выделил Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо" спонсорский вклад в размере 10,62 млрд рублей, рассчитанный до 31 декабря 2019 года.

- Для лучшего понимания вопроса хотел бы уточнить, что упомянутая сумма спонсорского вклада включает в себя, во-первых, НДС, во-вторых, рассчитана на три года, а в-третьих, предусматривает и финансирование деятельности как хоккейного клуба "Динамо", так и обширного списка мероприятий, проходящих в ВФСО "Динамо", - цитирует ТАСС Муравьева. - В целом могу сказать, что объем финансирования футбольного клуба позволяет сохранять статус генерального спонсора ВТБ и не нарушает принципов финансового fair play.