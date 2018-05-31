Объединение болельщиков "Кубани": "Объявляем о создании общественной организации, на базе которой будет создан клуб"

Вчера, 30 мая, "Кубань" на своем официальном сайте сообщила, что не прошла лицензирование РФС. Генеральный директор клуба Геннадий Крапивка отметил, что дальнейшее участие команды в турнирах под эгидой РФС - под большим вопросом. Объединение болельщиков "Кубани" сделало заявление о сложившейся ситуации.

"30 мая 2018 стало известно о том, что ФК "Кубань" не прошел лицензирование для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС. Одновременно, на официальном сайте клуба было размещено заявление о том, что дальнейшее существование ФК "Кубань" "под большим вопросом". Учитывая ранее введенную процедуру банкротства в отношении клуба, констатируем, что в год 90-летия клуба он уничтожен, вопреки многократным обещаниям и заверениям губернатора края Кондратьева В.И., куратора клуба Коробки А.Н. и руководства клуба.



Считаем, что к краху клуба, в первую очередь, привели крайне непрофессиональные действия лиц, которым губернатор края доверил управление клубом, а именно: куратора клуба со стороны администрации края Коробки А.Н., а также назначенных им генерального директора клуба Крапивки Г.А., его помощника Кумсарова Э.А., спортивного директора Крячика Е.А.



В результате дилетантского управления клубом со стороны администрации края, регион, в котором будет проводиться чемпионат мира, перед началом всемирного спортивного праздника потерял старейшую футбольную команду юга России.



Понимая, что дальнейшее будущее нашего любимого клуба зависит только от нас, болельщиков, настоящим объявляем о создании общественной организации, на базе которой будет создан футбольный клуб, который мы считаем единственным продолжением футбольных традиций "Кубани". Данная общественная организация создается всеми основными объединениями болельщиков клуба, с последующим свободным вступлением в нее всех желающих, кому дороги имя, цвета и душа "Кубани".



"Кубань" там, где ее болельщики!", - говорится в заявлении объединения болельщиков клуба.

Сайт болельщиков: "Кубань" прекращает существование в год 90-летия //

"Кубань", "Волгарь" и "Тосно" не получили лицензии ФНЛ. "Луч", "Тюмень" и "Факел" остаются