Новогодняя чеканка елочных игрушек. Праздничное видео "Енисея"

"Енисей" в своем Твиттере опубликовал видеоролик, посвященный наступающему 2018 году. По сюжету, игроки красноярской команды украшают елку, когда одна из игрушек падает с ветки - подопечные Дмитрия Аленичева не дают ей упасть, по очереди чеканя праздничный шарик.

Напомним, после 25 туров "Енисей" занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 56 очков. Отрыв от занимающего второе место "Оренбурга" составляет 2 балла.