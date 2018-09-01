"Нижний Новгород" проиграл "Шиннику" и упустил шанс выйти на второе место

"Шинник" обыграл "Нижний Новгород" в матче 9-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Нижегородцы занимают пятое место в таблице, в трех очках от идущего вторым "Краснодара-2". "Шинник" идет седьмым.
Первенство России
ОЛИМП-ФНЛ
9-й тур
"Шинник" (Ярославль) - "Нижний Новгород" - 1:0 (0:0)
Гол: Гелоян, 78.
"Шинник": Антипин (Гошев, 45+1), Самошников, Первушин, Цховребов, Магадиев, Самойлов (Гелоян, 60), Нарылков, Шайморданов, Кожемякин (Камилов, 66), Самодин (Булия, 74), Низамутдинов.
"Нижний Новгород": Сысуев, Хрипков (Аюпов, 79), Абазов, Морозов, Федорив, Хайруллов, Палиенко (Сергеев, 84), Фомин, Игнатович (Гогличидзе, 82), Симанов (Скворцов, 69), Делькин.
Предупреждения: Самодин, 32. Самойлов, 59. Цховребов, 64. Низамутдинов, 86.
Судья: ВОЛОШИН (Смоленск).
1 сентября. Ярославль. Стадион "Шинник".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/