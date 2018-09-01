"Нижний Новгород" проиграл "Шиннику" и упустил шанс выйти на второе место

"Шинник" обыграл "Нижний Новгород" в матче 9-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Нижегородцы занимают пятое место в таблице, в трех очках от идущего вторым "Краснодара-2". "Шинник" идет седьмым.

Первенство России

ОЛИМП-ФНЛ

9-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Нижний Новгород" - 1:0 (0:0)

Гол: Гелоян, 78.

"Шинник": Антипин (Гошев, 45+1), Самошников, Первушин, Цховребов, Магадиев, Самойлов (Гелоян, 60), Нарылков, Шайморданов, Кожемякин (Камилов, 66), Самодин (Булия, 74), Низамутдинов.

"Нижний Новгород": Сысуев, Хрипков (Аюпов, 79), Абазов, Морозов, Федорив, Хайруллов, Палиенко (Сергеев, 84), Фомин, Игнатович (Гогличидзе, 82), Симанов (Скворцов, 69), Делькин.

Предупреждения: Самодин, 32. Самойлов, 59. Цховребов, 64. Низамутдинов, 86.

Судья: ВОЛОШИН (Смоленск).

1 сентября. Ярославль. Стадион "Шинник".