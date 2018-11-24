"Нижний Новгород" одержал волевую победу над "Томью"

"Нижний Новгород" обыграл "Томь" (2:1) в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ.

Гости открыли счет на 22-й минуте - отличился Павел Кудряшов. В концовке матча хозяевам удалось вырвать победу - забивали Павел Игнатович и Даниил Фомин.

"Томь" с 46 очками остается лидером Олимп-ФНЛ. У "Нижнего Новгорода" 38 очков и пятая позиция.

Олимп-ФНЛ

24-й тур

"Нижний Новгород" - "Томь" (Томск) - 2:1 (0:1)

Голы: Кудряшов, 22 (0:1). Игнатович, 84 (1:1). Дан.Фомин, 90 - с пенальти (2:1).

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Хрипков, Гогличидзе, Абрамов, Сапета (Сергеев, 65), Игнатович, Палиенко, Симанов (Нежелев, 29), Аюпов, Делькин (Дан.Фомин, 46).

"Томь": Шафинский, Зуйков, Клещенко, Тихий, Шумских, Кухарчук (С.Фомин, 68), Казаев (Макурин, 90+1), Шалаев, Калинский, Кудряшов (Лисинков, 53), Кузьмичев (Тлупов, 61).

Предупреждения: Казаев, 14. Абрамов, 17. Кудряшов, 34. Калинский, 81. Клещенко, 88. Дан.Фомин, 90+4.

Судья: Кукуян (Сочи).

24 ноября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".