"Нижний Новгород" обыграл "Сочи" и вышел на третье место в ФНЛ

"Нижний Новгород" победил "Сочи" в седьмом туре ФНЛ - 1:0. Единственный мяч провел Павел Игнатович. Нижегородцы вышли на третье место в турнирной таблице и находятся в двух очках от лидера - "Краснодара-2".
Первенство России
ФНЛ
7-й тур
"Сочи" - "Нижний Новгород" - 0:1 (0:1)
Гол: Игнатович, 34.
"Сочи": Заболотный, Заика, Миладинович, Почивалин, Юрганов, Бурмистров, Померко, Песегов (Обольский, 68), Соловьев (Горбунов, 61), Барсов, Саная.
"Нижний Новгород": Сысуев, Абазов, Морозов, Хрипков, Хайруллов, Федорив (Нежелев, 67), Палиенко (Абрамов, 70), Скворцов, Симанов (Чирьяк, 87), Фомин, Игнатович (Гогличидзе, 59).
Предупреждения: Почивалин, 40. Скворцов, 45. Миладинович, 51. Палиенко, 51. Морозов, 62.
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
18 августа. Сочи. Стадион "Фишт".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/