"Нижний Новгород" обыграл "Сочи" и вышел на третье место в ФНЛ

"Нижний Новгород" победил "Сочи" в седьмом туре ФНЛ - 1:0. Единственный мяч провел Павел Игнатович. Нижегородцы вышли на третье место в турнирной таблице и находятся в двух очках от лидера - "Краснодара-2".

Первенство России

ФНЛ

7-й тур

"Сочи" - "Нижний Новгород" - 0:1 (0:1)

Гол: Игнатович, 34.

"Сочи": Заболотный, Заика, Миладинович, Почивалин, Юрганов, Бурмистров, Померко, Песегов (Обольский, 68), Соловьев (Горбунов, 61), Барсов, Саная.

"Нижний Новгород": Сысуев, Абазов, Морозов, Хрипков, Хайруллов, Федорив (Нежелев, 67), Палиенко (Абрамов, 70), Скворцов, Симанов (Чирьяк, 87), Фомин, Игнатович (Гогличидзе, 59).

Предупреждения: Почивалин, 40. Скворцов, 45. Миладинович, 51. Палиенко, 51. Морозов, 62.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

18 августа. Сочи. Стадион "Фишт".