Николай Южанин: "Возвращение "Кубани" в премьер-лигу? Желание и стремление есть"

Главный тренер "Кубани" Николай Южанин после игры 22-го тура ФНЛ против "Тосно" (0:0) поблагодарил клуб, являвшийся хозяином поля, за подготовку поля при непростых погодных условиях. Южанин подчеркнул, что поле позволяло играть в футбол.

– Прежде всего, хотели бы поблагодарить работников клуба "Тосно" за то, что в такой ситуации создали условия, подготовили поле, – цитирует пресс-служба ФНЛ Южанина. – Чтобы встреча, во-первых, состоялась, во-вторых, чтобы можно было играть в футбол. На наш взгляд, результат закономерен. Команда "Тосно" в очередной раз доказала, что совершенно справедливо находится среди лидеров ФНЛ. С другой стороны, в этом матче столкнулись два направления, видения футбола. "Тосно" справедливо находится среди лидеров, в том числе благодаря голам, забитым со стандартных положений. Мы же пытались выдерживать свою игру.

– Как считаете, погода повлияла на игру вашей команды?

– Мы пытались – и поле позволяло – играть в футбол. У нас есть свое видение игры, в том числе дальние удары – один из способов проведения атакующих действий. Тем более, что команда соперника очень плотно и опытно оборонялась, не всегда давая подойти к своим воротам.

– По силам вернуться в премьер-лигу?

– Желание и стремление есть, впереди еще подготовительный период перед следующим отрезком первенства. Сейчас важно наиболее оптимально, в плане очкового багажа, попытаться закончить эту часть первенства. Провести хороший подготовительный период. Возможно, решить вопросы доукомплектования. А там финишный отрезок – кто быстрее, кто сильнее. Сейчас важно хоть немного сократить очковое отставание.