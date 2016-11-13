20:34 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Николай Южанин: "Переход на систему "весна-осень" возможен и желателен"

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Воскресенье. Москва. ЦСКА - "Амкар" - 2:2. По ходу матча выпало много снега и службы не успели очистить его в перерыве.Надо ли возвращаться на "весну-осень"?

Главный тренер "Кубани" Николай Южанин после игры 22-го тура ФНЛ против "Тосно" (0:0) высказал мнение, что до чемпионата мира-2018 российский футбол не вернется к системе "весна-осень". Южанин от лица своего тренерского штаба выразил желание вернуться к прежней системе.

– Матч проходил в непростых условиях, вчера прошел снегопад. Как вы считаете, возможен ли переход системы розыгрыша чемпионата на систему "весна-осень" или стоит оставить нынешнюю формулу?

– Думаю, он и возможен, и желателен. Но как быстро это произойдет? Наверное, до чемпионата мира – нет. А так, нужно учитывать нашу специфику: географию и рациональность использования средств, в том числе финансовых, если взять вопрос в целом. Хотелось бы, во всяком случае, чтобы мы вернулись в более привычные условия. К слову, в этом году зима пришла для нас чуть раньше, и мы уже приобрели некоторый опыт во Владивостоке. Так что к вам приехали уже с небольшим "снежным опытом". Во всяком случае, наше мнение – хотелось бы вернуться к прежней системе проведения чемпионата.

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http://www.1fnl.ru/champioship/results/484/486/490/2962/#tab=game-press

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tarkys

Играть в футбол нужно летом, все футбольные люди это понимают.

21:44

Андрей Палыч 1979

Играя по старой системе,чемпионат заканчивался в конце ноября.Сейчас первый круг заканчивается в начале декабря.Сегодня 13 ноября и вы бы при любой системе играли ещё.По большому счёту ничего и не изменилось.Но есть один плюс при новой системе.При плохой погоде,игры можно перенести на весну.А как при старой системе перенести игры?Господин Южанин,когда бы вы играли?Так бы и играли как и сегодня.

21:11

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