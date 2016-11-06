Николай Южанин: "Кубань" контролировала ход матча с "Лучом". Тем досаднее, что проиграли"

Главный тренер "Кубани" Николай Южанин похвалил своих подопечных в матче 20-го тура первенства России в ФНЛ против "Луча-Энергии" (1:2). По его словам, команда контролировала ход встречи.

- Безусловно, нам была понятна цена и значимость очков в этом матче, тем более что их было много потеряно на первой стадии турнира, - цитирует официальный сайт ФНЛ Южанина. - Но с другой стороны, нам понятно, что очки добываются за счет собственной организованной игры. Тем досадней, что мы сегодня проиграли. Хозяева, можно сказать, с нашей помощью использовали свои сильные стороны. Тем не менее, наша команда после пропущенных мячей продолжила играть в свою игру. Перестановки, которые мы сделали, сводились к усилению атакующий действий, счет к этому обязывал. В итоге нам удалось усилить давление на соперника, это говорит о том, что мы провели качественные замены. Пока нам совсем непонятна ситуация с нашим отмененным голом. И все же отмечу, что мы не развалились после собственных ляпов, контролировали игру в течение всего матча. Из пяти последних встреч три мы сыграли на выезде, тем более, сегодня были сложные условия в связи с переносом начала встречи. Но надо отдать должное ребятам, они справились с этими сложностями, но все же эти факторы сказались на потере концентрации.