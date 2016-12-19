15:32 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Николай Рогожкин: "Вопрос финансирования "Динамо" будет решен в полном объеме"

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Председатель Московской городской организации ВФСО "Динамо" Николай Рогожкин подчеркнул, что общество найдет источники финансирования футбольного клуба. Ранее стало известно, что наблюдательный совет банка ВТБ решил прекратить участие банка в акционерном обществе "Футбольный клуб "Динамо-Москва", продав 74% акций Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо".

- Вопрос финансирования, думаю, в обозримом будущем будет решен, - приводит "Р-Спорт" слова Рогожкина. - Полагаю, что найдется тот объем финансовых средств, который даст возможность клубу существовать. Сегодня ведутся активные диалоги по решению тех вопросов, которые стоят перед футбольным клубом. Усилиями всех руководителей решение будет понятным и доведено до общественности. Футбольное "Динамо" будет жить.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161219/1113983517.html

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