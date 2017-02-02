Николай Пырнеу: "В "Кубани" с Петреску обещали рассчитаться 1 декабря. Уже февраль..."

Николай Пырнеу, агент экс-главного тренера "Кубани" Дана Петреску, рассказал "СЭ", что клуб по-прежнему не расплатился по долгам перед специалистом и его помощниками. Он отметил, что не удивится, если деньги так и не получится получить. Напомним, что Петреску проработал в клубе с июня по октябрь 2016 года.

– Дан Петреску проработал в "Кубани" четыре месяца, он не получил ни рубля. Как и его помощники, – сказал Пырнеу. – И это несмотря на то что мы подали жалобу в Палату по разрешению споров РФС, которая вынесла решение в нашу пользу. Руководство клуба, мягко выражаясь, ведет себя непонятно как.

Кстати, игроки, покинувшие "Кубань" прошлым летом – Рабиу, Шандау, Бальде, Букур, – тоже не получили свои деньги по контракту.

– Часто общаетесь с "Кубанью"?

– Руководство клуба как минимум странное. С генеральным директором Геннадием Крапивкой в последний раз общался при расторжении контракта Петреску. Тогда он обещал, что до 1 декабря все долги будут погашены. Сейчас уже февраль...

– Никакого понимания?

– Нет. Складывается ощущение, будто люди находятся там, чтобы разрушить клуб, и ведут свою игру.

– Рассчитываете получить причитающиеся деньги или Петреску уже махнул рукой на долги?

– Надеюсь на железную руку закона, но не удивлюсь ничему, что касается сегодняшней "Кубани". (Сергей АСТАХОВ)