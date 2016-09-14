14:25 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Николай Пырнеу: "Петреску вернулся в "Кубань" не из-за денег"

0
0
0
 
Игорь АРМАШ.Армаш, Никезич, Гончаренко и другие скандалы "Кубани"

Николай Пырнеу, агент главного тренера "Кубани" Дана Петреску, отметил, что специалист намерен отработать свой контракт в клубе до конца. По его словам, несмотря на задержки по зарплате, Петреску возвращался в Россию не из-за денег.

– Дан работает, пытается исправить турнирное положение "Кубани". У него действующий контракт и он намерен его исполнять, – сказал Пырнеу. – Знаю, что в клубе существуют проблемы с зарплатой. В идеале – когда футболисты не отвлекаются на то, что тебе не платят пять-шесть месяцев.

Волнует ли Петреску финансовая сторона? В Китае у него был более выгодный контракт, чем в России, но сюда он вернулся не из-за денег. (Сергей АСТАХОВ)

 

"Кубань" не комментирует ситуацию с Армашом//
Сайт болельщиков "Кубани": сотрудник клуба избил Армаша в столовой//
"Кубань": драки с Армашем не было – был эмоциональный разговор

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ