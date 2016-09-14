Николай Пырнеу: "Петреску вернулся в "Кубань" не из-за денег"

Николай Пырнеу, агент главного тренера "Кубани" Дана Петреску, отметил, что специалист намерен отработать свой контракт в клубе до конца. По его словам, несмотря на задержки по зарплате, Петреску возвращался в Россию не из-за денег.

– Дан работает, пытается исправить турнирное положение "Кубани". У него действующий контракт и он намерен его исполнять, – сказал Пырнеу. – Знаю, что в клубе существуют проблемы с зарплатой. В идеале – когда футболисты не отвлекаются на то, что тебе не платят пять-шесть месяцев.

Волнует ли Петреску финансовая сторона? В Китае у него был более выгодный контракт, чем в России, но сюда он вернулся не из-за денег. (Сергей АСТАХОВ)

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