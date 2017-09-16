Николай Писарев: "За игру не стыдно, а за результат обидно"

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев после матча 14-го тура первенства ФНЛ против "Енисея" посетовал на реализацию. По словам наставника, он доволен качеством игры.

– Это был матч с лидером. За игру не стыдно, а за результат обидно. Наша болезнь – реализация. Не хватило мастерства в завершающей стадии атак, - цитирует Писарева официальный сайт ФНЛ. - И еще сегодня я окончательно понял, что в Дзержинске нам играть сложнее, чем на выезде. По качеству игры в гостях мы смотримся даже интереснее.

Сегодня сказался, конечно, и быстрый гол, и отсутствие из-за травм сразу трех наших центральных защитников. Однако, пропустив, надо уметь отыгрываться. При счете 0:1 мы создали много моментов, но… Что ж, будем на тренировках еще больше работать над завершением атак.