Николай Писарев: "Вчистую никто "Олимпиец" не переиграл"

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев выразил мнение, что его команде в ФНЛ не хватает опыта и реализации моментов. Нижегородский клуб в семи стартовых турах набрал 8 очков и занимает 14-е место.

- Ребятам не хватило опыта выступлений в ФНЛ, - цитирует niann.ru Писарева. - Плюс, в каждой из этих игр мы создавали немало моментов для взятия ворот соперника, а вот их реализация оставляла желать лучшего. Но вчистую нас никто не переиграл. По всем статистическим показателям мы выглядели, как минимум, не хуже любого соперника. В том же Питере создали порядка шести опасных моментов. Это обнадеживает. А над их реализацией будем работать.

- Как будет команда играть против "Тюмени"? Не боитесь, что парни перегорят, стремясь реабилитироваться?

- Мы будем готовиться, изучать соперника, работать над своими ошибками и, исходя из этого, выстраивать план на игру. Необходимо подойти к ответственному матчу с "Тюменью" с горячим сердцем и с холодной головой.