Николай Писарев: "Стадион "Нижний Новгород" напоминает мне "Лужники"

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев сравнил стадион чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде с "Лужниками". Сегодня "Олимпиец" провел второй тестовый матч на стадионе "Нижний Новгород", победив "Ротор-Волгоград" (1:0) за счет гола в добавленное ко второму тайму время.

- Стадион напоминает мне обновленные "Лужники", хотя он меньше по вместимости. Когда стадион будет заполнен до отказа, мы будем это ощущать, - цитирует ТАСС Писарева. - Хочу поблагодарить тех, кто готовил поле. Оно сегодня было намного лучше, чем во время первой игры. На нем можно созидать, уверен, что к третьему тестовому матчу поле будет еще лучше.

Мы проводим первый сезон в ФНЛ, и многие футболисты не имеют опыта игры на таких стадионах при такой поддержке. С одной стороны, это их подгоняет, с другой, это на них давит.

"Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).

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