Николай Писарев: "Последнее место в ФНЛ немножко давит на "Олимпиец"

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев после матча 15-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (1:2) отметил, что команда не успела восстановиться от игры 1/16 финала Кубка России против "Уфы" (1:1, 4:1 по пенальти). Специалист подчеркнул, что его команде не удалось дожать соперника.

– Хорошее начало, мы создали очень много моментов. Но нам не хватило концентрации и в завершающей стадии атак, и в обороне, – цитирует пресс-служба ФНЛ Писарева. – Наверное, два дня назад в кубковом матче отдали много эмоциональных и физических сил. Физически восстановились, психологически уже не успели. В этом вижу причину того, что не удалось добиться результата. А соперник забил.

– Вы сознательно первым номером играли?

– Мы владели инициативой, соперник нам отдал мяч, мы создавали моменты. Надеялись, что все-таки будем создавать моменты, но не предполагали, что будем явным первым номером действовать.

– Что потом произошло?

– Соперник забил гол. В конце вынуждены были выпускать двух нападающих, но это было неэффективно. Навал не получился, мы не дожали.

– Последнее место давит?

– Давит немножко, конечно. Но впереди матчи с конкурентами, это самые важные игры.