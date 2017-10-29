Николай Писарев: "Если "Олимпийцу" поставили пенальти, значит он был"

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев после поражения от "Крыльев Советов" (0:1) в матче первенства России в ФНЛ (0:1) посетовал на реализацию моментов. Самарцы забили единственный мяч на 88-й минуте - с пенальти отличился Дмитрий Ятченко.

– Несмотря на погодные условия, игру команды показали хорошую. Обидно проигрывать в концовке, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Писарева. - Мы понимали, что "Крылья" – фаворит, пытались выходить в контратаках. Мы не могли играть первым номером. У нас были свои моменты в атаке, но мы их не реализовали.

– Пенальти был, на ваш взгляд?

– Если его поставили, значит был. Будем смотреть. Что тут обсуждать.